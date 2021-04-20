AB’den Çekya’ya destek: Endişe duyuyoruz

Çekya ve Rusya arasındaki gerilim artarken, ABD'nin ardından Avrupa Birliği'nden de Çekya'ya destek geldi. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın 20 Çek diplomatı sınır dışı etme kararından üzüntü duyulduğu ve Çekya ile tam destek ve dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Avrupa Birliği, Rusya’nın Avrupa’daki tehlikeli kötü niyetli davranışlarının tekrarlayan olumsuz modelinden derin endişe duymaktadır. Rusya, yerleşik uluslararası ilke ve normları ihlal eden ve Avrupa’da istikrarı tehdit eden bu faaliyetlere son vermelidir” denildi.

DİPLOMATLARA SINIR DIŞI KARARI



Açıklama, Çek Dışişleri Bakan Vekili Jan Hamacek’in AB Dışişleri Bakanlarından “dayanışma” istediğini söylemesinin ardından geldi.

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentindeki meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı etmişti. İddiaları temelsiz ve absürt olarak niteleyen Rusya ise, dün misilleme olarak 20 Çek diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.