AB’den Çin’e Uygur Türkleri yaptırımı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi bugün Brüksel’de gerçekleşti. Myanmar’da yaşanan askeri darbenin, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı sistematik şiddetin ve Türkiye-AB ilişkilerinin gündeme geleceği toplantıda, Çin ile ilgili çok sert ve net kararlar alındı.

AB bakanları, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı şiddet ve zulüm dolayısıyla yaptırım uygulama yoluna gitti.

Reuters haber ajansının ‘flaş gelişme’ şeklinde sunduğu haberde, AB yetkilileri aralarında Şincan Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü Chen Mingguo, üst düzey Çinli yetkili Wang Mingshan ve Şincan Bölgesi’nin eski yöneticisi Zhu Hailun’a yaptırım uygulama kararı alındığı kayıtlara geçti.

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