AB’den İran’la nükleer anlaşma umudu: Gelecek hafta varılabilir

Mora, dün akşam yaptığı açıklamada ABD-İran görüşmelerinin beşinci turununu tamamlandığını ifade ederek, “Önümüzdeki turda nihayet bir anlaşmaya varacağımızdan eminim” dedi.

Ancak 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasının taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya’dan üst düzey diplomatlar Mora kadar iyimser değil.

BİR SONRAKİ TUR 10 HAZİRAN’DA

E3 olarak bilinen ülkelerin diplomatlarından yapılan açıklamada, “Mesafe katetmeye devam ettik ve varılacak anlaşmanın önemli kısımları şekillendi ancak en zor kararlara henüz sıra gelmedi. Burada tüm konularda uzlaşılmadan anlaşmaya varılmamıştır ilkesi ile hareket ediyoruz” ifadesi yer aldı.

Bir sonraki görüşme turunun 10 Haziran’da başlaması bekleniyor.