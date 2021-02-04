AB’den İranlı diplomata 20 yıl hapis cezası

Belçikalı savcılar, Viyana’da yerleşik olan İranlı diplomat Assadolah Assadi’nin Temmuz 2018’de Paris yakınlarındaki National Council of Resistance of Iran (NCRI) grubunun mitingini bombalamayı planlamasından ötürü terör teşebbüsünden suçlu olduğunu belirtti. Saldırı girişimi Alman, Fransız ve Belçikalı polisler tarafından önlenmişti.

Belçikalı Savcı Georges-Henri Beauthier adliye binasının dışında basına yaptığı açıklamada, “Karar iki şeyi gösteriyor: Bir diplomatın cezai eylemleri karşısında dokunulmazlığı yoktur ve katliama dönüşebilecek bu olayın sorumlusu İran devletidir” dedi.

Reuters’ın haberine göre yargılamada, diğer üç İranlı sanık da suç ortaklığından 15, 17 ve 18 yıl hapis cezası aldı.