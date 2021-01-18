AB’den KKTC’ye Pfizer-BioNTech aşısı

Güney Kıbrıs’ın engelleme gişirimlerine rağmen, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen 1080 dozluk Pfizer/BioNTech Covid-19 aşılarının ilk kısmı Metehan Sınır Kapısı’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Soğutuculu araç içerisinde getirilen aşıları bu sabah ara bölgede KKTC İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, teslim aldı.

1080 DOZ AŞI DAHA GELECEK

Soydan,1080 doz aşının geldiğini, 1080 adet aşının daha 1 ay içerisinde KKTC’ye teslim edileceğini açıkladı. Türkiye’den gelen Çin menşeili Sinovac aşılarının 15 Ocak Cuma gününden bu yana uygulandığını belirten Cenk Soydan, Pfizer’ın ürettiği ve AB’den gelen bu aşıların yine öncelik sağlık çalışanları ve yaşlılar olmak üzere vurulmaya devam edeceğini aktardı.