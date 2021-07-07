AB’den Türkiye açıklaması: İlişki derinleştirilmeli

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 24-25 Haziran’da gerçekleştirilen düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin sonuçlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oturumda milletvekillerine hitap etti.

Konuşmasında Kıbrıs sorununun çözümüne ve Türkiye ile ilişkilere değinen Michel, AB’nin Maraş sorunu da dahil olmak üzere Kıbrıs sorununu çözme sürecini aktif olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti. Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmenin iyiye işaret olduğunu belirten Michel, yapıcı angajmanın derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Michel, Türkiye ile ilişki kurmanın AB’nin AB-Türkiye Gümrük Birliği’ni modernleştirmeyi amaçlayan politikası olmaya devam ettiğini, ancak aynı zamanda mevcut rahatsız edici durumları ele alma konusunda ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye, Ürdün, Lübnan ve diğer bölgelerdeki Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik ek fon sağlanması üzerinde anlaşıldığını hatırlatan Michel, Avrupa Konseyi’nin bu çalışmanın gecikmeden ilerletilmesini beklediğini vurguladı.