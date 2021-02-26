AB’den Venezuela’ya misilleme: Büyükelçi ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, geçtiğimiz pazartesi günü Venezuela'da “demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü zayıflatmadaki” rolleri nedeni 19 Venezuelalı yetkiliyi yaptırımlar listesine eklemişti.

AB'nin yaptırım kararının ardından Venezuela'dan misilleme gelmiş, AB Venezuela Büyükelçisi Isabel Brilhante Pedrosa “istenmeyen adam” ilan edilmiş, ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verilmişti.

Venezuela'nın kararının ardından AB de Venezuela'nın AB Büyükelçisi Claudia Salerno Caldera’yı “istenmeyen kişi” ilan etti. Yapılan açıklamada, misillemenin Venezuela'nın AB Büyükelçisi’ne yönelik aldığı kararın ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell tarafından üye devletlere önerildiği ve kabul edildiği belirtildi.

TAMAMEN HAKSIZ BİR KARAR

Açıklamada, kararın Venezuela hükümetinin AB Büyükelçisi'ni “istenmeyen adam” ilan etme kararına bir “cevap” olduğu aktarılarak, “AB, bu hareketi tamamen haksız ve AB’nin üçüncü ülkelerle ilişkilerini geliştirme ve ortaklıklar kurma hedefine aykırı buluyor” denildi.