AB’den yangın açıklaması: Sürekli maruz kalmak kanseri tetikleyebilir

Türkiye'de tarihteki en şiddetli yangınların görülmesinin ve sıcak hava dalgasının bölgede daha fazla yangın riskine ve duman kirliliğine sebep olmasının ardından Avrupa Birliği (AB) atmosfer gözlem merkezi Akdeniz'in şiddetli yangınların görülmeye başladığı bir nokta haline geldiğini açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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Şiddetli yangınlar, binlerce insanın tahliye edildiği ve yangınların kömür santralini tehdit ettiği Türkiye ve Yunanistan da dahil olmak üzere pek çok ülkede ortaya çıktı. Yangınlar, Güney Avrupa’da yaşanan şiddetli sıcak hava dalgasının ardından meydana geldi. Yunanistan ve Türkiye’de sıcaklıklar 46 derecenin üzerine çıktı. İnsanların neden olduğu iklim değişikliği sıcak hava dalgası yaşanması ve sıcak hava dalgalarının daha şiddetli olması ihtimalini artırıyor.

AB Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), tutuşmaya başlaması için başka bir etmen olması gerektiğinden dolayı, hava sıcaklığındaki artışın tek başına şiddetli yangınları tetiklemediğini belirtse de sıcak ve kuru havanın daha fazla yangın ihtimalini artırdığını açıkladı. Yangınları uydu ve kara üzerinden gerçekleştirdiği incelemelerle gözlemleyen CAMS, Türkiye’de ve Güney İtalya’da

yangınların yoğunluğunun ve emisyonlarının hızla arttığını açıkladı.

CAMS’ın yaptığı açıklamaya göre uydu görüntülerinde Türkiye’nin güneyinden çıkan duman bulutları net bir şekilde görülebiliyor ve yangınların şiddeti Doğu Akdeniz bölgesinde partiküler madde kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasına neden oluyor.

Partiküler madde kirliliğine sürekli maruz kalınması akciğer kanseri ve kalp ve damar hastalıkları ile ilişkilendiriliyor. CAMS’ta kıdemli bilim insanlarından Mark Parrington, “Yaydıkları duman yerel olarak ve rüzgarın estiği yöne doğru havanın kalitesine etki edebileceği için yüksek yoğunluktaki bu yangınları yakından takip etmek özellikle önem teşkil ediyor” dedi.

İtalya, Fas, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Lübnan’da da Temmuz sonundan beri şiddetli yangınlar meydana geldi.

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