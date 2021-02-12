ABD’li Demokratlar: Trump suçlu bulunmazsa yeni bir saldırı için kışkırtabilir

Azil sürecinde iddia makamı konumundaki ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyeleri, Trump ile 6 Ocak’taki Kongre saldırısı arasındaki bağlantıyı ispatlamak için, saldırganların sözlerini kullandılar ve yaşananların o günün ötesinde uzun vadeli zararlara yol açtığını savundu.

Demokratlar ayrıca Trump hakkındaki suçlamalarını kanıtlamak için polis, Kongre personeli, istihbarat görevlileri ve dış basından da yararlandı. Senato’da bugün yapılacak oturumda Trump’ın avukatları kendi tezlerini ortaya koyacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Trump’ın avukatları, eski başkanın 3 Kasım’daki seçimlerde hile yapıldığını söyleyerek “ifade özgürlüğünü kullandığını” savunuyor.

“SUÇLU” OLMASI İÇİN ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK GEREKİYOR

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi geçen ay Trump hakkında Kongre saldırısını kışkırttığı suçlamasıyla Senato’da azil yargılamasına gidilmesini onaylamıştı.

100 üyeli Senato’da Trump’ın suçlu bulunabilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Fakat 50 Cumhuriyetçi senatörden büyük çoğunluğu şu ana kadar Trump’a sadık kaldı.

Donald Trump suçlu bulunursa Senato ayrıca, onun bir daha kamu görevine seçilmesini yasaklayan bir kararı da oylayabilir.

Trump’ın destekçilerinin seçim sonuçlarının tescil edilmesini engellemek amacıyla Kongre’ye düzenledikleri saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

DEMOKRATLAR NE DİYOR?

Senato’da Çarşamba günü yapılan oturumda, Trump’ın kışkırtmakla suçlandığı şiddet olaylarına ilişkin daha önce görülmemiş video kayıtları gösterildi.

Demokratlar, senatörlere adım adım saldırının yaşandığı güne ilişkin kayıt ve bilgileri aktardılar ve olayları Trump’ın nasıl ateşlediğini ayrıntılandırmaya çalıştılar. Perşembe günü ise iddialarını toparlayıp mütalaalarını verdiler. Trump’ın, insanların yaşamına ve mallarına, demokrasiye zarar veren bu eyleme sebep olduğunu söylediler.

Temsilciler Meclisi adına mütalaayı veren Joe Neguse, Trump’ın sadece tartışmalı bir konuşma yapan “sıradan bir adam” değil, “şiddete başvurmaya hazır” yandaşlarına hitabeden bir başkan olduğunu ve fitili ateşlediğini söyledi.

Trump’ın yaptıkları konusunda pişmanlık göstermediğini söyleyen Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lieu da “Azil yargısı, hüküm verilmesi ve kamu görevinden men, yalnızca geçmişte yaşananlarla ilgili bir şey değil, gelecekle ilgili bir şey. Bunlar gelecekte hiç bir yetkilinin, hiçbir müstakbel başkanın ayın şeyi yapmamasını garanti etmek için yapılıyor” diye konuştu.

Demokratlar, saldırganların Washington’a, Trump istediği için geldiklerini anlattıkları video klipler gösterdiler.

Temsilciler Meclisi üyesi David Cicilline, sunduğu video kliplerle “Kongre’ye ve Demokratik süreçlere” nasıl zarar verildiğini göstermeyi hedefledi.

Cicilline bazı isyancıların Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi öldürmeyi hedeflediklerini itiraf ettiklerini, bazılarının ise temsilcileri alt kata kapatıp gazı açmaktan söz ettiklerini de hatırlattı.

Demokratlar ayrıca Trump’ın davranışlarının ulusal güvenliğe ve ülkenin uluslararası itibarına da kalıcı zarar verdiğini savundu.

TRUMP’IN AVUKATLARINA YÖNELTİLEN SORULAR

İddia makamının lideri konumundaki Jamie Raskin ise Donald Trump ifade vermeyi reddettiği için, onu temsil eden hukukçuların yanıtlamasını istedikleri soruları şöyle sıraladı:

* Başkan Trump olayı öğrenir öğrenmez taraftarlarına niçin Kongre binasına saldırıya son vermeleri çağrısı yapmadı?

* Trump neden saldırılar başladıktan sonraki en az iki saat boyunca bu eylemleri durdurmak için hiçbir şey yapmadı?

* Trump niçin yetersiz kalan ve kuşatılan güvenlik görevlilerine saldırı başladıktan sonra en az iki saat takviye gücü yollamadı?

* 6 Ocak günü Trump neden şiddete dayalı bu ayaklanmayı ve isyancıları hiçbir şekilde kınamadı?

Trump’ın avukatları Bruce Castor ve David Schoen’e önümüzdeki iki gün içinde savunmalarını sunmaları için 16 saat süre verildi ama onlar Cuma oturumunda sözlerini tamamlamayı planladıklarını söylüyorlar.

Avukatlardan Schoen Perşembe günü, suçlamalarına kanıt olarak video kayıtları gösteren Demokratları “film çekmekle” ve davayı bir tür “seyirci eğlemeye yönelik paket” haline getirmekle suçlamıştı.

Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmı anayasanın eski bir başkanın azil yargılamasına izin vermediğini savunarak Trump’a karşı oy kullanmayacaklarını söylüyor. Oysa Senato bu gerekçeyi Salı günü yapılan oylamada reddetmişti.

Savunmayı, bir tartışma oturumu ve iddia ya da savunma makamı istediği takdirde tanık dinleyip dinlememeye yönelik bir oylama izleyecek.

Bu gerçekleşmez ya da tanık dinleme önerisi reddedilirse o zaman taraflar kapanış konuşmalarını yapacak ve Trump’ın kaderini belirleyecek olan oylamaya geçilecek.

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