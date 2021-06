ABD’li yazar: Kıdemli Türk yetkililer, Türklerin mutsuz olduğunu söylüyor

Wall Street Journal’da yayınlanan ve Walter Russell Mead imzalı makalede Türkiye’nin ABD’nin en önemli müttefiklerinden biri olduğuna vurgu yapıldı. Makalede, “Türkiye artık dedenizin Türkiye’si değil” başlığı kullanıldı.

Mead, “Fakat şu anda ABD için diğer NATO üyelerinden daha çok sorun teşkil ediyor. Soğuk Savaş dönemlerinin seküler, Batılı, Sovyetler Birliği karşıtı Türkiye’si şimdi bir İslamcı tarafından yönetiliyor. Anti-semitizm tartışmalarıyla Biden yönetimini karşısına alan Erdoğan, Libya ve Suriye’den Azerbaycan’a kadar birçok bölgede askeri müdahaleye dahil oldu” hatırlatmasını yaparak, “Türkiye, birçok demokratik ve Avrupalı değerlerinden uzaklaştı, Rusya’dan silah aldı. Başkan Biden, bu ay Sayın Erdoğan’la iki ilişkiler için görüşmeye hazırlanırken bu önemli ilişki için yeni bir düşünse şekli geliştirmeli” ifadesini kullandı.

“WASHINGTON VİZYON GELİŞTİREMEDİ”

Ünlü yazar, “Türkler de mutlu değil. Bunu kıdemli Türk yetkililerle yaptığım bir dizi görüşmede buldum. Sadece Türkiye’nin S-400 alması sebebiyle gündeme gelen yaptırım ya da ABD’nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması değil. Türkler, ABD’nin Suriye’deki Kürtleri desteklemesinden de memnun değil. Türkler, bu grupları PKK’nın uzantısı olarak görüyor. Türkler ve ABD’liler uzun bir liste çıkarabilir fakat esas zorluk yapısal. Türkiye ve komşuları ABD-Türkiye ilişkilerini daha önemli ve daha karmaşık hale getirecek şekilde değişti. Fakat henüz Washington yeni ortaklığın nasıl çalışacağına dair bir vizyon geliştiremedi” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin komşularının Soğuk Savaş’tan beri çok ciddi bir dönüşüm içine girdiğini söyleyen Mead, “Vladimir Putin’in en iyi çabalarına karşılık Rusya, Sovyetler Birliği zamanından daha güçsüz” ifadesini kullanırken, Arap dünyasının da düşüş trendine girdiğini yazdı. Mead, “Libya, Irak, Suriye zayıf ve savaş içinde. Mısır artık eski ciddi bölgesel güç değil. Washington, Orta Doğu’daki varlığını azaltıyor ve kimse Türkiye’nin güneyindeki ve doğusundaki iktidar boşluğundan neden heyecanlandığını ve aynı zamanda bunu tehdit olarak gördüğünü kimse görmüyor” dedi.

Mead, “Ankara’nın yeni dünyası güllük gülistanlık değil. Rusya, halen güçlü bir şekilde varlığını koruyor. Suriye’deki iç savaş Türkiye için felaket oldu. Ekonomiye zarar verdi ve sınırda milyonlarca çaresiz mülteci var. AB çok zayıf ve etkili bir şekilde harekete geçmek için çok dağınık. Fakat Erdoğan’ın ekonomik içgüdüleri ülkesini dış ekonomik baskıya karşı kırılgan kılıyor ve Türkiye Avrupa bloğunu karşısına almayı kaldıramaz” diyerek bölgedeki son durumu analiz etti.

ORTAK ÇIKARLAR ÇOK

ABD ve Türkiye’nin birçok ortak çıkar noktası olduğuna dikkat çeken Mead, “Her iki ülke de Libya, Suriye ve Irak’ta barış ve düzen istiyor. Her ikisi de İran’ın etkisinin kontrol altına alınmasını istiyor. Her ikisi de Rusya’nın Orta Doğu, Karadeniz ve Kafkaslar’daki etkisini azaltmak istiyor. Her iki ülke de Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerin Rus ve Çin etkisinden uzaklaşmalarını istiyor” yorumunu yaptı.

ABD’li yazar, Erdoğan ve yönetimi ne yöne ilerlerse ilerlesin, Türkiye daha modern olacaktır ve umut edelim ki daha demokratik olsun. Fakat daha batılı olmayabilir. Ankara’nın dış politikası daha bağımsız olacak ve aynı zamanda daha az tahmin edilebilir. Eğer Washington, Türkiye’nin Hollanda, Norveç ya da İspanya gibi davranmasını istiyorsa bu ilişkide her iki taraf da mutsuz olacaktır. Fakat Beyaz Saray Türkiye’yi Vietnam ya da Hindistan’ı gördüğü gibi görmeye başlarsa karar mercileri Ankara’nın gerçek jeopolitik değerlerini takdir edecektir ve gerilim doğal olarak ortadan kalkacaktır” iddiasında bulundu.

Mead yazısını, “Biden’ın, Erdoğan ile yapacağı toplantıdaki görevi eski ABD-Türkiye ittifakını kurtarmak değil, fakat yeni bir ilişkinin temellerini atmak olmalıdır” ifadesiyle noktaladı.

