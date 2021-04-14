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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden PKK mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mesajda, PKK'lı teröristler Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolar ödül verileceği belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:54, 14/04/2021
HaberlerDünya
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden PKK mesajı

ABD’nin Türkiye’deki diplomatik temsilciliği resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda PKK’lı teröristler Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan’ın yerlerini ihbar edenlere para ödülü verileceği hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, “Hatırlatma: PKK'nın kilit isimleri Murat Karayılan’ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır” denildi.

Paylaşımda, ABD’nin ihbar sistemi Reward For Justice’in Türkçe internet sitesine yönlendirme yapıldı.

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Yayınlanma Tarihi:15:15,