ABD’nin bir eyaletinde daha ‘idam cezası’ kaldırıldı

Northam yasayı imzalamadan önce yaptığı açıklamada, “Bugün bu toplulukta, Güneyde veya bu ülkede ölüm cezasına yer yok” ifadelerini kullandı.

Northam, ölüm cezasının orantısız bir şekilde siyahilere uygulandığını ve her zaman doğru kararlar vermeyen kusurlu bir yargı sisteminin ürünü olduğunu belirterek, 1973’ten bu yana, masum olduklarına dair kanıtlar ortaya çıktıktan sonra 170’den fazla kişinin idam cezasından serbest bırakıldığını açıkladı.

Northam, “Haklı olduğumuzdan yüzde yüz emin olmadan nihai cezayı veremeyiz ve sistemin herkes için aynı şekilde çalışmadığını bilerek insanları bu nihai cezaya mahkum edemeyiz” dedi.

TEXAS’TAN SONRA İKİNCİ EYALET

Virginia'da koloni olduğu günlerden bu yana yaklaşık bin 400 kişi idam edildi. Virginia, ABD Yüksek Mahkemesi’nin 1976’da idam cezasını geri getirmesinden bu yana 113 kişi idam ederken, idam cezası uygulamasında Texas'tan sonra ikinci eyalet konumunda bulunuyordu.

İDAM EDİLEN 377 KİŞİDEN 296’SI SİYAHİ



Virginia'da 20’nci yüzyılda idam edilen 377 kişiden 296’sının siyahi olduğunu belirten Northam, imza töreninde idam cezasındaki tarihi ırksal eşitsizliklere dikkat çekti.

İDAM MAHKUMLARININ CEZALARI ‘ÖMÜR BOYU HAPİS’E ÇEVRİLECEK

Virginia’da idam cezasına çarptırılan son 2 mahkumun cezaları ise kararın ardından şartlı tahliyesiz olarak “ömür boyu hapis” cezasına çevrilecek. Söz konusu mahkumların ise, 2004 yılında eski kız arkadaşını, kız arkadaşının iki çocuğunu ve erkek kardeşini katleden Anthony Juniper ve 2005 yılında bir Norfolk polis memurunu öldürün Thomas Porter olduğu belirtildi.

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