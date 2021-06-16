ABD’nin corona virüsü ilacında müthiş bulgu: Ölümleri engelliyor

Dünya çapında neredeyse 4 milyon insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı bilim insanları ilaç geliştirmek için büyük bir hızla çalışmalarını sürdürüyor.

Dün AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü ilacının gözle görülür bir etkisi olmadığının tespit edilmesinin ardından bugün iyi haber İngiltere’den geldi.

ABD merkezli Regeneron şirketinin geliştirdiği corona virüsü ilacının İngiltere’deki denemelerini inceleyen yetkililer geliştirilen ilacın büyük bir koruma sağladığını açıkladı.

Araştırmada nefes almakta zorlanan yaklaşık 10.000 hastanın yer aldığını açıklayan uzmanlar, bunlardan üçte birinin antikor üretemediğini de belirtti. Araştırmada ilacın bu hastalar arasında ölümü yüzde 20 oranında azalttığı belirtildi.

Fakat bilim insanları tek bir doz ilacın yapımının maliyetli olduğunu ve çok zor üretildiğini belirtirken doz başına fiyatın 1200-2200 dolar seviyelerinde olduğunu duyurdu.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump da geçen yıl Covid-19’a yakalandığı bu ilacın bir kısmını kullanmıştı.

“BU BİR İLK”

Araştırmayı yürüten Oxford Üniversitesi’nde görevli Profesör Sir Martin Landray, “İlk defa bir antiviral tedavinin hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarının hayatını kurtardığını görüyoruz” dedi.

Regeneron’un ilacında laboratuvarda üretilmiş iki farklı tür antikor geliştirildiği belirtilirken bu antikorların virüse saldırdığı ve hastalığa iyi geldiği açıklandı.