ABD’nin en önemli sağlık kurumu Covid-19 uyarısını değiştirdi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), corona virüsü salgını ile ilgili bir açıklama yaptı. Ülkenin önde gelen sağlık kurumlarından CDC, corona virüsüyle mücadelede dezenfekte sürecinin önemi ile ilgili bir güncelleme yaptı.

Corona virüsünün evde ve iş yerlerinde bulaşmaması için yüzeylerin doğru bir şekilde temizlenmesi gerektiğini açıklayan CDC, daha önce yaptığı “Dezenfektanlar ve spreyler ile yüzeyleri temizlemek gerekiyor” uyarısını değiştirdi. Yetkililer, “Covid-19’un yayılmasını engellemek için sabun ve su ya da deterjan yeterlidir” açıklamasını yaptı.

SU VE SABUN YETERLİ

CDC’nin Direktörü Rochelle Walensky, “Birçok durumda yüzeylerin sabun, su ya da deterjan ile temizlenmesi yeterlidir. Bunun düzenli yapılması durumunda dezenfektanlara gerek yok” dedi.

Beyaz Saray’daki Covid-19 brifingine katılan Walensky, yüzeylerin temizliğinden ziyade insanların maske takma ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

UV IŞIK ETKİLİ DEĞİL

Öte yandan CDC’nin sözcüsü de Insider’a açıklamalarda bulundu. Yetkili, “İnsanlara yüzey aracılığıyla corona virüsü bulaşabilir fakat gerçekten bilimsek olarak bunun ihtimali çok düşük” dedi.

Amerikan Endüstriyel Hijyen Derneği’nin İç Mekan Çere Kalitesi Komitesi’nden toksikoloji uzmanı David Krause, “Ben de su ve sabunla etkili bir temizliğin destekçisiyim. Fiziksel olarak yoğun bir temizlik yapmak çok daha kolay. Dezenfektanı düzgün temizlenmemiş zemine sıkmak virüsün yayılmasına sebep olur” dedi.

Öte yandan CDC, Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan UV ışığı, LED mavi ışık ve benzeri sistemlerin de etkisinin kesin olarak bilinmediğini duyurdu. Dezenfektanların tam etkisini gösterebilmesi için birkaç dakika ıslak olması gerektiğini açıklayan yetkililer bu sebeple çok kısa sürede kuruyan alkol kullanan elektronik cihazların etkisinin de şüpheli olduğunu açıkladı.