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ABD’nin en yaşlı annesi oldu

Öğretmen Barbara Higgins 57 yaşında doğum yaparak ABD'nin en yaşlı annesi oldu. Beyin tümöründen 13 yaşındaki kızının ani ölümünün ardından doğum yapmaya karar veren Higgins tüp bebek yöntemiyle bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Tayfun Hopali / ABD
Güncellenme: 07:27, 27/03/2021
HaberlerDünya
ABD’nin en yaşlı annesi oldu

New Hampshire’da öğretmen olan Barbara Higgins 13 yaşındaki kızı Molly'nin 2016 yılında beyin tümöründen ölümünden sonra hayatında beklemediği duygulara sahip olduğunu söyleyerek, “Çocuk sahibi olmak istediğimi rüyalarımda görmeye başladım, bu biraz çılgıncaydı ama kocam beni destekledi” diye konuştu.

“New Hampshire’daki tüp bebek kliniklerinin (IVF) 50’li yaşlarındaki bir kadınla çalışmayacağını biliyorduk bu yüzden eyalet dışına çıkarak Boston’da bir tane bulduk” diyerek yaşadıklarını anlatan anne Barbara dogum yaptığı güne kadar ağırlık ve spor eğitimini bırakmadığını söyledi.

Barbara yeni bebeği Jack ve 65 yaşındaki kocası Kenny ile birlikte mutluluk pozu verdi.

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Yayınlanma Tarihi:07:19,