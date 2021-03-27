ABD’yi karıştıran olay: Valinin kapısına dayanan Demokrat vekile ters kelepçe

ABD’nin Georgia eyaletinde kabul edilen tartışmalı yeni seçim yasasına Demokratların ve siyahi toplumun tepkisi sürüyor. Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Park Cannon, yasayı protesto etmek için Georgia Valisi Brian Kemp’in yasayı imzaladığı sırada ofisine gitti.

Cannon burada kısa süre polisle konuşurken, beraberindekiler de, “Eyalet valisi neden bir şeyi gizli şekilde imzalıyor? Temsilciyi neden içeriye almıyor? Vali bütün Georgia vatandaşlarını etkileyecek bir yasayı imzalıyor. Neden seçilmiş bir yetkiliyi bu sürecin dışında tutuyor?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

‘NE İLK NE DE SONUM’



Kısa süre sonra milletvekili Cannon, kapıyı çalarken, o an iki polisin ters kelepçeli müdahalesiyle karşılaştı. Arkadan elleri kelepçelenerek binadan çıkarılan Cannon, Fulton Bölge Hapishanesi’ne götürüldü.

Hakkında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılan Cannon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçmenin bastırılmasına karşı mücadele ettiği için tutuklanan ilk Georgialı değilim. Sonuncu olduğumu söylemek isterdim ancak bunun doğru olmadığını biliyoruz” dedi.

DESTEK MESAJI YAĞDI



Cep telefonu kamerası ile çekilerek sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ise ülke gündemine oturdu. Ters kelepçe ile gözaltına alınan Cannon’a destek mesajları yağdı.

Öte yandan haftalarca süren tartışmaların ardından kabul edilen yeni seçim yasası ile oy verme sürecinde daha katı sınırlamalara gidildi. Buna göre yeni yasada posta yoluyla oy kullanmak için yeni seçmen belirleme şartları, oy pusulalarının seçim öncesi sandıklara atılmasına sınırlama getirilmesi gibi değişikler bulunuyor.