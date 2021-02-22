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ABD’yi soğuklar vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 70’i geçti

ABD'yi kasıp kavuran soğuklarla birlikte yaşanan dramlara Texas’ta 11 yaşındaki bir çocuğun hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmesi eklendi. Toplamda ölü sayısı 70'i aştı.

Tayfun HOPALİ / ABD
Güncellenme: 07:20, 22/02/2021
HaberlerDünya
ABD’yi soğuklar vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı 70’i geçti

Soğuk havalar nedeniyle enerji sistemlerinin çalışamaz duruma geldiği ve hayatı felç ettiği ABD’de şu ana kadar yaşanan ölüm olaylarının 70'i aştığı bunun 40'tan fazlasının Texas'ta yaşandığı belirtiliyor.

Yetkililer ülkede büyük dramların yaşandığını bazı yaşlı insanların cesetlerinin sokaklarda bulunduğunu bildiriyor. Son olarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun ailesiyle birlikte karavanda yaşadığı öğrenildi.

HASTANEYE REKOR BAŞVURU

Texas'taki sağlık yetkilileri son dönemde hipotermi nedeniyle hastaneye gelenlerin inanılmaz rakamlara ulaştığını belirterek, “Kontrolsüz bir şekilde titreyecek kadar uzun süredir üşümüş olan insanlar vardı, bilinç seviyeleri azalmış olabilir, bu da uzun bir süre hipotermi olanlarda yaşanıyor. Tedavi edilmediği takdirde hipotermi beyni etkilemeye başlayarak hareket etmeyi zorlaştırır” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:07:08,