AB’nin en güçlü kadını Ankara’da yaşadıklarını anlattı: Kravatım olsa böyle olmazdı

Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaşadıklarının ardından dün Avrupa Parlamentosu’nda çok sert açıklamalarda bulundu.

Ankara’da Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ursula von Leyen, Michel tarafından adeta geri plana atılmış ve 3’lü koltukta kalakalmıştı. Sosyal medyada ve uluslararası basında yer alan videolarda von der Leyen ayakta ne yapacağını bilemeyecek şekilde kalmış ve bu durum AB liderleri arasındaki çekişmenin bir sonucu olarak yorumlanmıştı.

KRAVAT TAKSAYDIM NASIL OLURDU?

von der Leyen yaşadıklarını çok sert bir dille anlattı… von der Leyen, “Resmi görüşmelerde bana gösterilen muamelenin haklı çıkarılacak bir yanı yok. Ben de herhalde bir kadın olduğum için böyle olduğu sonucunu çıkarıyorum. Bir takım elbise giyip kravat taksaydım nasıl olurdu. Daha önce görüşmelerde hiç koltuk sıkıntısı yaşanmadığı görülüyor fakat yine bu fotoğraflarda hiç kadın yer almıyor” dedi.

Teknik olarak Michel, von der Leyen’in diplomatik protokolde üstünde yer alırken genelde her iki lider de eşit muamele görüyordu.

von der Leyen sözlerini, “Saygıdeğer üyeler, özellikle kadın temsilciler, birçoğunuz geçmişte bu tür olayları yaşamışsınızdır. Benim nasıl hissettiğimi anladığınıza eminim. Bir kadın ve bir Avrupalı olarak canım yandı ve yalnız hissettim. Çünkü bu sadece protokol ve oturma düzeniyle ilgili değil. Bu bizim kim olduğumuzun temeliyle ilgili. Birliğin değerleri ile ilgili” dedi.

von der Leyen’in özel olarak bir isme suçlama yöneltmemesi dikkat çekti.

Michel de bu konuyla ilgili tekrar özür diledi.

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