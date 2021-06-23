AB’nin gündemi Türkiye’ye Suriye yardımı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’ye Suriyeli göçmenlere 2024 yılına kadar ev sahipliği yapmaya devam etmesi için 3.5 milyar euroluk fon oluşturmayı değerlendiriyor.

İki diplomat bu planın daha büyük ve bölgesel bir göçmen destek programının parçası olduğunu ve göçmenlerin AB’ye gitmesinin önüne geçmek için oluşturulduğunu söyledi.

Toplam bütçesi 5.77 milyar euro olacak planın Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye’deki insani yardım projelerine ayrılacağı ve AB’ye yeni bir göçmen akımı oluşmasının önüne geçmeyi ve 10 yıldır devam eden Suriye iç savaşı bitene kadar zaman kazanmayı amaçlıyor.

Bu meblağın doğrudan hükümetlerin kullanımına sunulmayacağı ifade edildi.

Türkiye ülkede bulunan ve sayısı 4 milyona yaklaşan Suriyeli için 40 milyar dolar harcadı. Ankara AB fonunun doğrudan hükümete verilmesini talep ediyor.

Türkiye’de rejimin giderek otoriterleşmesinden ve ülkenin insan hakları sicilinin kötüleşmesinden rahatsızlık duyan AB’li liderlerin ise bu talebi kabul etmesi pek olası gözükmüyor. Liderler Türkiye’yi göçmenleri pazarlık malzemesi haline getirmekle suçlarken Ankara bu iddiayı reddediyor.

2016 YILINDA ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Avrupa Komisyonu’nun söz konusu teklifinin yarın Brüksel’de gerçekleşecek zirvede 27 lider tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Ancak bu fon bir önceki 6 milyar euroluk fon gibi kısmi olarak AB ülkeleri tarafından karşılanmayacağı ve tamamı AB’nin ortak bütçesinden ödeneceği için teklifin Avrupa Parlamentosu’ndan da geçmesi gerekecek.

Bu durum AB’nin uzun süredir medya bağımsızlığına müdahale etmek ve siyasi muhalifleri adil yargılama süreçleri olmadan tutuklamakla suçladığı Türkiye ile ilişkilerini bir ez daha masaya yatırmasına neden olabilir. Ankara bu iddiaları reddediyor.

2016 yılında imzalanan göçmen anlaşması ile Türkiye daha fazla fon verilmesi karşılığında Suriyeliler de dahil olmak üzere Ege Denizi’ni geçerek Yunanistan’a yasadışı yollardan giren tüm göçmen ve mültecileri geri almayı kabul etmişti. Karşılığında AB Türkiye vatandaşları için vizesiz seyahat ve Türkiye’nin AB’ye girişini hızlandırma sözü vermiş ancak tüm görüşmeler ertelenmişti.

AB liderleri yarın bu görüşmeleri canlandırmaya çalışacak ve Ankara’ya “AB’nin Türkiye ile ortak ilgi alanları konusunda işbirliğini geliştirme konusunda görüşmeye hazır olduğunu” gösterecekler. (REUTERS)