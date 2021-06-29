Abu Dabi’de aşı olmayan kamusal alana giremeyecek

Abu Dabi'de corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 20 Ağustos'tan itibaren yalnızca aşılanmış kişiler kamusal alanlara girebilecek. Abu Dabi Acil, Kriz ve Afet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, halkın güvenliği ve sağlığı için getirilen ek tedbirler kapsamında süpermarketler ve eczaneler hariç alışveriş merkezleri, restoran ve kafe gibi kamusal alanlara yalnızca aşılanmış kişilerin girebilecekleri duyuruldu.

15 YAŞ ALTINI KAPSAMIYOR

Komite, alınan kararın aşıdan muaf olan ve 15 yaş ve altı çocukları kapsamadığını belirtti. Ayrıca yapılan açıklamada alınan tedbirler kapsamında endüstriyel alanlarda ve yoğun nüfuslu bölgelerde vakaları tespit etmek için PCR testlerin yapılmasının yanı sıra aşı kampanyalarının da sürdüğünü ve önlemlerin değerlendirilmeye devam edeceği de vurgulandı.