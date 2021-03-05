AB’yle ikinci gemi sürtüşmesi… Bu kez arayamadılar

Avrupa Birliği'nin, sözde Libya'ya silah ambargosunu denetlemek için kurduğu Akdeniz Deniz Gücü (EUNAVFOR MED), yine iki Türk bayraklı gemiyi aramak istedi. Pazar ve Pazartesi günü yapılan bu iki girişim, gemiler gıda maddesi ve kuru yük taşıdığı için Ankara'nın ret cevabıyla karşılaştı. Almanya, bölgeye içinde 220 asker bulunan yeni bir savaş gemisi gönderecek.

KASIM AYINDA BASMIŞLARDI

Kasım ayında, Roselina A isimli kuru yük gemisine çıkan Alman askerler, buradaki aramada sadece boya ile gıda maddeleri olduğunu görmüş; Ankara'nın tepkisi ile gemiden çekilmişlerdi. Yunanlı bir komutanın emriyle Türk gemisine, Alman Hamburg fırkateyni müdahale etmişti. Bu olay, AB ile Türkiye arasında büyük gerginlik yaratmıştı. Bu kez, AB savaş gemilerinin iki Türk kuru yük gemisini aramasına izin verilmedi.

TÜM GEMİLERİ İSTİYORLAR



AB, eylül ayından beri Türkiye'deki bir Türk şirketi ile Lübnan ve Kazakistan'daki bazı şirketlere, Libya'ya yardım ettiği gerekçesiyle ambargo uyguluyor. Akdeniz'de ‘İrini’ koduyla denetim yapan AB, tüm ülkelerin gemilerine arama izni verilmesini talep ediyor. Ancak ülkelerin, sivil gemilerin aranmasına izin verip vermemesi kendi inisiyatifinde bulunuyor.