Acının bitmediği şehir Gazze

BOMBALAMALAR, ÖLÜMLER, AMBARGO… İNSANLIĞIN UNUTULDUĞU BU BÖLGE YENİ TRAJEDİLERLE GÜNDEMDE

Ortadoğu'da acıların dinmediği şehir Gazze, bir kez daha İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin odak noktası oldu. İsrail'in bombardımanında yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. Peki, Gazze'de paylaşılamayan ne ve neden yıllardır ambargo uygulanıyor?

SIKI AMBARGO VAR

Osmanlı sonrası İngilizler'e kalan bölge, sırasıyla Filistin, Mısır ve İsrail'in yönetimine geçti. Bölgede Filistin devletini kurmak isteyen HAMAS, 2007'de kontrolü alınca İsrail abluka başlattı. Halen Gazze'ye karadan girişler yasak. Sadece Kerem Şalom'dan mal sevkiyatı, Erez'den de insan geçişi yapılabiliyor. Güneydeki Selahattin ve Refah ise Mısır'ın kontrolünde. İsrail, insan ve mal girişlerini sıkı biçimde kontrol altında tutuyor.

GEREKÇE TÜNELLER

Gazze'de, Mısır ve İsrail'e kazılmış tüneller bulunuyor. İsrail, silah taşındığı iddiasıyla buraları bombalıyor. Ambargo, gıda ve sağlık hizmetlerini de etkiliyor.

Mavi Marmara hafızalarda

Mavi Marmara öncülüğündeki, altı uluslararası sivil toplum kuruluşunun organize ettiği 6 bin tonluk insani yardımı taşıyan gemiler, Gazze yolundayken 31 Mayıs 2010 günü sabahın erken saatlerinde İsrail askerlerinin baskınına uğradı. 10 Türk öldü, 56 kişi yaralandı.TBMM'de bir yasa benimsendi 19 Ağustos 2016 gecesi…

20 MİLYON DOLARA KAPANDI

İsrail'in Mavi Marmara mağdurlarına 20 milyon dolar tazminat ödenmesi önerisi kabul edildi. İsrailli komutanlar hakkındaki dava da düşürüldü. Yani Mavi Marmara baskını 20 milyon dolara kapandı.

Davalar rafa kalktı

Baskın sonrası büyükelçimizi geri çektik. İsrail'den özür ve tazminat talebinde bulunduk. İsrail Genelkurmay Başkanı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları hakkında, 18 bin yıl hapis istemiyle dava da açıldı. Ancak bu davalar daha sonra rafa kaldırıldı.