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Adaletin bu mu dünya: En zengin 10 kişi bütün dünyaya yetecek aşı alabilir

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin 10 insanının salgın boyunca servetine servet kattığını açıklayarak, "Bu süreçte sadece kazandıkları para ile bile bütün dünyaya yetecek kadar aşı satın alabilirlerdi" yorumunu yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:13, 25/01/2021
Haberler Dünya
Adaletin bu mu dünya: En zengin 10 kişi bütün dünyaya yetecek aşı alabilir

Corona virüsü salgını devam ederken birçok ülke aşı ve ilaç için kıyasıya bir rekabete girdi… Varlıklı ülkeler ilaç şirketleriyle yaptıkları anlaşmalarla belirli miktarda dozda aşıya erişirken, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde ise aşı sıkıntısı devam ediyor.

Bu durum ile ilgili bir araştırma hazırlayan İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Oxfam, salgın ve aşılara erişim ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

G20 ÜLKELERİNDEN FAZLA

Oxfam, dünya üzerindeki en zengin 10 kişinin varlıklarının pandemi sürecinde 540 milyar dolar arttığını ve sadece bu parayla bile dünya üzerindeki bütün insanlara yetecek corona virüsü aşısı satın alınabileceğini duyurdu. Raporda, milyarderlerin toplam varlığının Aralık itibariyle 11.95 trilyon dolar olduğunu vurgulayan Oxfam, bu miktarın G20 ülkelerinin toplam Covid-19 harcamalarından fazla olduğunun altını çizdi.

Son  90 yılın en büyük kriziyle karşı karşıya olduğumuzu belirten Oxfam, “eşitsizliğin artmasıyla birlikte insanların eski düzenlerine ulaşması 14 kat daha zor olacak” açıklamasını yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:14:11,