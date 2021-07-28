Afgan komedyen infaz edildi iddiası

ABD ve Batılı güçlerin ülkeyi terk etme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte insanlık dramının yaşandığı Afganistan, uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraf ve videolarda ülkenin ünlü komedyenlerinden Nazar Muhammed’in öldürüldüğünün görülmesi ise yeni bir tartışma başlattı.

Khasha Jawan sahne adıyla tanınan Muhammed’in ailesi, ünlü komedyenin Taliban tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Bölgede etkisini giderek artırmaya başlayan Taliban’ın öldürdüğü iddia edilen komedyenin evinden alındığı ve daha sonra infaz edildiğine dair haberler yerel basında geniş yankı uyandırdı. İngiliz The Times gazetesi de habere yer verirken, Taliban ise böyle bir olayın yaşanmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

Yerel basın Taliban’ın son dönemde birçok eve baskın yaparak tercümanları ve Batılı güçler ile bağlantılı olan kişileri yakaladığını yazdı.

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