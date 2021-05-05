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Afganistan-Pakistan sınırında askerlere pusu

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Afganistan-Pakistan sınırında Afgan militanlar tarafından Pakistan askerinin pusuya düşürüldüğü, 4 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, 6 askerin ise yaralandığı aktarıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:49, 05/05/2021
HaberlerDünya
Afganistan-Pakistan sınırında askerlere pusu

Pakistan-Afganistan sınırında tansiyon yükseldi. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Afganistan sınırında yer alan Belucistan eyaletine bağlı Zhob bölgesinde Afgan militanlar tarafından Pakistan askerlerinin pusuya düşürüldüğü ifade edildi.

Pusuda 4 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, 6 askerin ise yaraladığı aktarıldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise, Afganistan’dan militanlara karşı harekete geçmesini istedi. Afganistan'ın Paktika vilayetindeki güvenlik yetkilileri ise saldırı hakkında bilgilerinin olmadığını aktardı.

Saldırıyı sınırda faaliyet gösteren militan grubu Tehrik-e-Taliban'ın üstlendiği bildirildi. Öte yandan Temmuz 2020’de Pakistan ve Afganistan askerleri arasında sınırda çıkan çatışmada, Pakistan’dan Afganistan’a girmeyi bekleyen kalabalıktan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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