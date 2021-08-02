Afganistan: Ülkedeki güvenliğin bozulmasının sebebi ABD

Afganistan Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani, ülkedeki hızla bozulan güvenlik durumunun ABD'nin "ani" bir kararla askeri birlikleri çekmesinden kaynaklandığını açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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Ghani, ülkedeki durumun altı ay içinde kontrol altına alınması için hükümetin bir planının olduğunu belirtti.

Washington yönetiminin 31 Ağustos’a kadar Afganistan’daki tüm askerlerini geri çekeceğini açıklamasından sonra radikal İslamcı Taliban grubu ülke genelinde hızla ilerlemiş ve son birkaç günde üç eyalet merkezine doğru hücuma geçmişti.

Ghani, “Mevcut durum, uluslararası birliklerin anide çekilme kararından kaynaklanıyor. Son üç ayda beklenmedik bir durumla karşılaştık” dedi. Ghani, ülkedeki daha da kötüleşen güvenlik durumu düzeltilmeden Taliban’ın barış yapmaya yönelmeyeceğini belirtti.

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME SAĞLANAMADI

Afgan hükümeti ve Taliban arasında Katar’ın başkenti Doha’da geçen yıl başlayan barış görüşmeleri birkaç kez yapılmış ancak önemli bir ilerleme sağlanamamıştı. Doha’daki son görüşmede iki taraf da görüşmelerin hızlandırılması konusunda taahhütte bulunmuştu.Ghani militanların terörist gruplarla bağlarını koparmadıklarını ve kadınlarla sivil toplum aktivistlerine karşı saldırıları arttırdıklarını açıkladı. Taliban ise Ghani’nin suçlamalarını reddetti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, Twitter’dan, “Savaş ilanı, suçlamalar ve yalanlar Ghani’nin hükümetinin süresini uzatamaz. Allah’ın izniyle, onun zamanı doldu” dedi.

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