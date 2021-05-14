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Afganistan’da cuma namazında saldırı: Onlarca ölü var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cuma namazı sırasında bombalı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre aralarında cami imamının da olduğu onlarca kişinin öldüğü ve onlarca insanın da yaralandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:53, 14/05/2021
HaberlerDünya
Afganistan’da cuma namazında saldırı: Onlarca ölü var

Ramazan Bayramı’nda Afganistan kana bulandı… Kabil polis amirliği sözcüsü Ferdous Faramarz, cuma namazı sırasında bir patlama gerçekleştiğini doğrularken ilk belirlemelere göre en az 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada caminin imamı da dahil 12 kişinin öldüğü belirtilirken en az 15 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde cuma namazı sırasında caminin içinde patlama geldiği belirtildi. Ramazan Bayramı’nda Taliban ile Afganistan hükümeti ateşkes ilan etmişti.

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Yayınlanma Tarihi:13:48,