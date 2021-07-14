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Afganistan’da hükümet ve Taliban Katar’da masaya oturuyor

ABD'nin çekilme sürecinin devam ettiği Afganistan'da, Taliban ve Afganistan'ın üst düzey yetkilileri barış görüşmeleri yapmak için bu hafta Doha'ya gidecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:16, 14/07/2021
HaberlerDünya
Afganistan’da hükümet ve Taliban Katar’da masaya oturuyor

Bir Afgan hükümet görevlisinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, sekiz kişilik müzakere heyetinde Afgan barış yetkilisi Abdullah Abdullah ve Afganistan’ın eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai de yer alacak.

Afgan barış heyeti ve Taliban’ın Kabil Havalimanı konusunu görüşüp görüşmeyecekleri henüz belli değil.

Taliban, yabancı askeri birlikler Afganistan’ı terk ettikten sonra Kabil Havalimanı’nı işletmek ve korumak için ülkede askeri birlik bırakmayı değerlendiren Türkiye’yi uyararak bunun “kınanacak” bir strateji olduğunu belirtmişti.

Afgan barış heyetinin Cuma günü Katar’ın başkenti Doha’ya gitmesi bekleniyor.

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