Afganistan’da iftar saatinde bombalı saldırı: En az 30 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyinde bulunan Logar vilayetinin merkezi Pol-e Alam'da iftar saatinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Logar'ın merkezinde gerçekleştirilen saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

Saldırının hedefi henüz bilinmezken, patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve işyerlerinin yanı sıra eski İl Şura Başkanı'nın evi ve bir öğrenci yurdunda büyük hasar meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tariq Arian olaya ilişkin açıklamasında, “Şu ana kadar 30 kişi hayatını kaybetti ancak yaralılarımız var, can kaybı sayısı değişebilir” dedi.

Logar İl Şura Başkanı Hasibullah Stanikzai de 30 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayarak, can kaybının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Öte yandan Afganistan’daki şiddet olayları, ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkedeki askeri birliklerin 11 Eylül’e kadar çekileceğini açıklamasının ardından arttı.