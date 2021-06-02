Afganistan’da iki otobüse bombalı saldırı: 12 ölü

Güvenlik birimlerinin açıklamasına göre, iki saldırı da başkentin batısında çoğunlukla Şiilerin yaşadığı bölgede Salı akşamı meydana geldi. Afganistan’da daha önce de terör örgütü IŞİD gibi gruplar Şii azınlıkları hedef almışlardı.

Kâbil polis biriminin sözcüsü Ferdaws Faramarz, her iki saldırı sırasında da otobüste yolcuların bulunduğunu ve en az 12 sivilin öldüğünü, 10’dan fazlasının ise yaralandığını açıkladı ve polisin saldırıyla ilgili soruşturma yaptığını belirtti.

ÜSTLENEN OLMADI



ABD başta olmak üzere yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilmesinden sonra son haftalarda bir dizi saldırı gerçekleşmişti. Afganistan’da son aylarda yol kenarına konulan bombalar, araçların altına yerleştirilen mıknatıslı küçük bombalar ve diğer saldırı yöntemleriyle güvenlik güçleri, yargı mensupları, hükümet görevlileri, sivil toplum aktivistleri ve gazeteciler hedef alınmışlardı.

Şu ana kadar otobüslere yapılan bombalı saldırıları herhangi bir grup üstlenmedi.