Afganistan’da korkutan ilerleme sürüyor: İlk başkent düştü

Batılı güçlerin bölgeyi terk etme kararı almasının ardından Taliban'ın etkisini artırmaya başladığı Afganistan'da bugün kritik bir eşikten geçildi. Reuters haber ajansının "son dakika" ibaresiyle geçtiği haberde, Nimruz bölgesinin başkentini Taliban'ın ele geçirdiği belirtildi.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan’ın Nimruz eyaletinin başkenti Zaranc’ın Taliban kontrolüne geçtiği açıklandı. Reuters’ın bölge polisine dayandırdığı “son dakika haberi”nde Taliban güçlerinin bölgeye saldırdığı ve başkentin düştüğü aktarıldı.

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen Nimroz polis sözcüsü, saldırıların arttığını ve Zaranc’ın düşen ilk şehir olduğunu söyledi. Yetkili Afganistan hükümetinin destek sağlamadığını da dile getirdi.

Bölgede 10 yılı aşkın bir süredir bulunan uluslararası askerlerin bu yıl bölgeden ayrılma kararı alması sonrasında bölgede insani dram yaşanmaya başlanmıştı. Çok sayıda insan Taliban’dan kaçmak için göç yollarına dökülürken son haftalarda çok sayıda terör saldırısı da bölgeyi etkisini altına almış durumda.

Taliban, son dönemde çok sayıda bölge ve sınırı ele geçirirken, aralarında Herat ve Kandahaar’ın da olduğu bölgelerde de çatışmalar devam ediyor.

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