Afganistan’da kritik gelişme: Taliban’ın ele geçirdiği il merkezi sayısı yükseldi

Afganistan’da ilerleyişini sürdüren Taliban, Ferah vilayet merkezinde kontrolü ele geçirdi. Taliban’ın 5 gün içinde ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 7’ye yükseldi.

SOZCU.COM.TR

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ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da saldırılarını arttıran Taliban, bir vilayet merkezinde daha kontrolü ele geçirdi.

Taliban güçleri son olarak Afganistan’ın güneybatısındaki Ferah vilayetinin merkezini ele geçirdi. Düzenlediği saldırılarla kontrol alanını genişletmeye devam eden Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Ferah vilayeti meclisi üyesi Shahla Abubar yaptığı açıklamada, “Taliban, bugün öğleden sonra, güvenlik güçleriyle yaşanan kısa süreli bir çatışmanın ardından Ferah şehrine girdi. Valiliğin ofisini ve polis merkezini ele geçirdiler” dedi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın Bellh vilayetinin yönetim merkezi Mezar-ı Şerif kentine ilerlediği belirtildi. Taliban daha önce Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan vilayet merkezlerini ele geçirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs’tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

Biden daha sonra yaptığı açıklamada, 11 Eylül tarihini öne çekerek çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklamıştı.

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