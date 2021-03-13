Afganistan’da polis karakoluna bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan’ın batısındaki Herat şehrinde gece saatlerinde polis karakolu yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Herat Valisi Sayed Abdul Wahid Qatali, polis karakolunu hedef alan saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 53 kişinin yaralandığını duyurdu. Qatali, ölenler ve yaralananlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğunu belirtti. Patlamanın şiddetiyle çevredeki evlerin ve dükkanların hasar gördüğünü aktaran Vali Qatali, enkaz altında mahsur kalanların olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, yerel yetkililer Taliban’ı suçladı. Ülkede yıllardır devam eden şiddetin sonlandırılması kapsamında Afganistan hükümeti ve Taliban heyetleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da başlatılan görüşmeler devam ediyor.