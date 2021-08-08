Afganistan’da Taliban güç kazanıyor: Çatışmalar arttı, ülkeden kaçın uyarısı geldi

Batılı güçlerin bölgeden ayrılma sürecinin hızlanmasıyla birlikte Afganistan'da tansiyon dinmek bilmiyor. Taliban birçok noktayı ele geçirirken bölgede yaşayan yabancı görevlilere, "ülkeden kaçın" uyarısı yapıldı.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan’da kaos ve şiddet artıyor… Batılı güçlerin bölgeden ayrılma sürecine başlamasıyla birlikte Afganistan’da Taliban etkisini artırmaya devam ediyor.

Son günlerde bölgede çatışmalar artarken, Kunduz ve Sar-i Pol’da hafta sonu çatışmalar devam ediyor. Fransız haber ajansı AFP, kuzeydeki iki büyük şehirde çatışmaların devam ettiğini aktarırken Taliban’ın iki kenti ele geçirdiğini duyurdu. Bölgede yaşayan ve görevli ABD ve İngiliz vatandaşlarına ise “ülkeden bir an önce kaçın” uyarısı yapıldı.

Cuma günü Taliban, ilk bölgesel başkent Zeranc’ı ele geçirirken şiddetli çatışmalar bu sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği duyuruldu. Nimruz bölgesinde neredeyse hiç çatışma yaşanmadığı ve Afganistan ordusunun çatışmaya çok dahil olmadığı belirtilirken Afgan askerlerinin İran’a kaçtığı belirtildi.

İKİ KENT DAHA SALDIRI ALTINDA

Öte yandan çok kritik konumda olan Lashkar Gah ve Kandahar’ın da Taliban’ın saldırısı altında olduğu belirtildi. Taliban’ın bu bölgelere yoğun baskı yaptığı aktarılırken saldırıların daha da artması bekleniyor.

İngiliz Financial Times’a konuşan analistler, bu çatışmaların devam etmesi durumunda bir iç savaş yaşanabileceğini ya da Taliban’ın başkenti Kabil’i ele geçirebileceğini dile getirdi.

Financial Times’a konuşan bazı bölge sakinleri, “Ordu hiç müdahale etmiyor ve Taliban hiçbir dirençle karşılaşmıyor” dedi.

ABD’nin Kabil büyükelçiliği bir açıklama yaptı dün gece. Yapılan açıklamada, “Bölgedeki ABD vatandaşları bir an önce ülkeden kaçmalı” duyurusunu yaptılar. Financial Times’a konuşan üst düzey ABD’li savunma bakanlığı yetkilileri, “Büyükelçilikten gelen bu açıklama, bölgedeki güvenlik durumunun ne kadar kötü bir hale geldiğini gözler önüne seriyor” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bölgede bulunan tüm vatandaşlarının ayrılması uyarısında bulundu.

BÖLGEEDE NELER OLUYOR?

Taliban, 1990’ların sonunda Afganistan’da yönetimi ele geçirdi. Fakat Taliban’la bağlantılı olan El-Kaide’nin gerçekleştirdiği 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD’nin bölgeye müdahalesi sonrasında Taliban indirildi.

Bölgede 2002 yılından beri Birleşmiş Milletler Barış Gücü bulunurken o dönemden beri Taliban ile Afganistan yönetimi arasında tansiyon üst seviyede.