Afganistan’daki saldırıları Taliban üstlendi

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mir Wais Stanikzai, dün akşam saatlerinde Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi'nin başkent Kabil'deki konutunun hedef alındığı saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi’nin başkenti Kabil’de bulunan evinin önündeki gerçekleştirilen bombalı ve silahlı saldırının bilançosu netleşti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mir Wais Stanikzai, saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, “Bir grup terörist Salı akşamı, Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi’nin evini hedef alarak bomba yüklü aracı patlattı. 4 saldırgan, 5 saatlik silahlı çatışmaların ardından etkisiz hale getirildi” dedi.

Stanikzai, saldırıda 1’i kadın olmak üzere 8 sivilin hayatını kaybettiğini ve 20’den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti. Söz konusu saldırıyı Taliban üstlenirken, üst düzey hükümet yetkililerine karşı daha fazla saldırı planlandığını ifade edildi.

ABD’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kabil’deki patlamayı Taliban üstlenirken, ABD Washington yönetiminin Afganistan’la ilgili kaygılarından birinin bu ülkenin sivil savaşa sürüklenme ihtimali olduğunu açıkladı. Kabil’deki diplomatik bölgede gerçekleşen ve birçok kişinin ölümüne sebep olan arabalı bomba saldırısından saatler sonra National Directorate of Security (NDS) üssünün yakınında patlama gerçekleşmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban’ın Doha’daki barış görüşmelerindeki taahhütlerine aykırı davranması halinde “Taliban’ın uluslararası parya olacağını” belirterek, “birçok ana kaygımızdan biri neticenin sivil savaş olmasıdır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi’nin evine yönelik dün bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamanın ardından saldırganların bazıları rastgele ateş açmasıyla bölgede çatışma çıkmıştı.

Mohammadi saldırının ardından yayınladığı videolu mesajında sağlık durumunun iyi olduğu belirterek, “Bu akşam, teröristler tarafından evime bir intihar saldırısı düzenlendi. Olay neticesinde Allah'ın lütfu ile ailem ve ben zarar görmedik ama maalesef birkaç korumam yaralandı” demişti.

Öte yandan Afganistan’ın batısında İran sınırı yakınındaki Herat kenti, güneydeki Lashkar Gah ve Kandahar kentlerinin çevresindeki çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Dün gece Kabil’de gerçekleşen bombalı ve silahlı saldırıların hedefinde Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi ve diğer siyasetçiler vardı.

Hükümet güçleri kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganlarla dört saatten fazla çatıştı. Bakan Mohammadi ise saldırıdan sağ kurtuldu. Afgan askeri sözcüsü, Lashkar Gah kentinde olağanüstü hal ilan edildiğini ve hükümet güçlerinin takviye birlikler ve ABD’nin hava desteğini almakta olduğunu açıkladı.

Lashkar Gah’ın kaybedilmesi yakın zamanda Taliban karşısında birçok kırsal bölgeyi yitiren hükümete büyük bir darbe vurabilir. Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada, son 24 saatte Lashkar Gah’da en az 40 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Bölge sakinleri, Taliban’ın bazı radyo ve TV istasyonlarını ele geçirdiğini ve halkın hükümet güçlerine yardımını engellemek için evlere baskın yaptığını ifade ettiler.