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Afrika’da corona yıkımı artıyor: Ölümler bir haftada yüzde 43 arttı

Corona virüsü salgını Afrika kıtasında büyük yaralar açmaya devam ediyor. Vaka sayılarının 8 haftadır üst üste arttığı kıtada, ölümler geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 43 yükseldi. Afrika, vakalar arasındaki ölüm oranında da global ölçeğin üstünde.

Güncellenme: 15:26, 15/07/2021
HaberlerDünya
Afrika’da corona yıkımı artıyor: Ölümler bir haftada yüzde 43 arttı

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, ortaya çıkan yeni mutasyonlar geliştirilen aşıların etkinliğini de sorgulatıyor.

Aşılamada ilerleyen ülkeler kısıtlamalar kaldırılsa da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın pek çok bölgesinde vakaların ve ölüm oranlarının artış gösterdiği konusunda uyarıyor.

DSÖ’den yapılan son açıklamada Afrika’daki endişe verici durum gözler önüne serildi. Kıta ülkelerinde geçtiğimiz haftaya oranla ölümler yüzde 43 arttı. Hastane kapasitelerinin doluluğu ve oksijen yetersizliği de başı çeken sorunlardan.

DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNDE

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, vakalar arasındaki ölüm oranının dünya genelinde yüzde 2.2, Afrika’da ise yüzde 2.6 olduğunu aktardı. Moeti, “Ölümler son beş haftada hızlı bir şekilde tırmandı. Bu hastanelerde kırılma noktasına ulaştığımız en açık uyarısı” dedi.

Afrika kıtasında vakalardaki artış sekiz haftadır üst üste devam ediyor. 13 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 6 milyona ulaştı.

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Yayınlanma Tarihi:15:23,