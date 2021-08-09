Akdeniz bölgesi ile ilgili korkutan rapor

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası ve orman yangınları endişeleri artırırken, uzmanlardan gelecekte olabileceklerle ilgili uyarı geldi. Buna göre, Akdeniz 'orman yangınlarının merkezi' haline gelebilir ve dünyada iklim değişikliğine bağlı ölümlerde artış görülebilir.

SOZCU.COM.TR

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Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporu bugün açıklandı. Rapora göre, Akdeniz Bölgesi ‘orman yangınlarının merkezi’ haline gelebilir.

Ölüm riski artıyor

Raporda, son dönemde Avrupa’yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar ve yangınların, yıllar içerisinde etkisini artırmasından endişe edildiği vurgulanıyor. Uzmanlar, Akdeniz bölgesinde önümüzdeki yıllarda sıcaklık artışının küresel çapta ön görülenden çok daha fazla olacağını açıkladı. IPCC uzmanları, tahmin edilen sıcaklık artışının bölgede tarım ve hayvancılık ile balıkçılık ve turizm gibi alanları daha çok baskı altına alacağını da vurguluyor. Milyonlarca insan su sıkıntısı, seller ve aşırı sıcaklardan dolayı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

IPCC, iklim değişikliğine ilişkin dünya çapında yürütülen araştırmaların sonuçlarını inceleyerek yayımladığı raporu 60'dan fazla ülkeden kendi alanlarında uzman bilimciler arasından seçilmiş 234 önemli bilim insanı tarafından hazırlandı. Rapor, insan kaynaklı karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarının arttığını, küresel-bölgesel sıcaklıkların çok hızlı yükselmekte olduğunu, 1.5 °C ve 2 °C düzeyindeki küresel ısınmanın doğal ve insan sistemlerine olan etkilerini anlatıyor.

Son 50 yıl her şey daha da kötüleşti

Buna göre, son 50 yılda küresel ısınma etkilerini şiddetle artırdı. Okyanuslar da aynı ölçüde ısınmaya başlarken, bu durum 2300 yılına kadar etkisini artırarak süreceği ifade ediliyor. Ayrıca, 20. yüzyılın ortalarından bu yana birçok okyanus bölgesinde oksijen seviyelerinin düştüğünü ve 1980’den bu yana denizdeki ısı dalgalarının sıklığının iki katına çıktığı belirtiliyor.

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