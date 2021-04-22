Akdeniz’de facia: En az 100 ölü…

Ocean Viking Arama Kurtarma Koordinatörü Luisa Albera, göçmen yardım gemisi Ocean Viking’in Libya'nın başkenti Trablus'un kuzeydoğusunda göçmenleri taşıyan bir lastik botun enkazına ulaştıklarını bildirdiğini açıkladı.

Albera, yaklaşık 130 kişinin bulunduğu teknenin tehlikede olduğunu ancak geminin tekneye en az 10 saat uzaklıkta bulunduğunu ifade etti. Albera olaya ilişkin yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

* Sorumlu denizcilik yetkililerinden destek almadan acımasızca arama yaparken, ticaret gemisi My Rose tarafından suda üç cansız beden tespit edildi.

* Kısa süre sonra Frontex uçağı bir lastik botun enkazını gördü. Olay yerine geldiğimizden beri, enkazın çevresinde en az on cansız beden gördük ve hayatta kalan kimse bulamadı.

* Bu trajedi , Uluslararası sularda Libya Sahil Güvenliği tarafından durdurulan aşırı kalabalık bir lastik botta ölen bir kadın ve çocuğun Uluslararası Göç Örgütü’nün paylaştığı korkunç haberden sadece bir gün sonra geldi.

* Devletler, arama ve kurtarma operasyonlarını koordine etme sorumluluklarını bırakarak, özel aktörleri ve sivil toplumu geride bıraktıkları ölümcül boşluğu doldurmaya terk ediyor. Gemimizin etrafındaki denizde bu kasıtlı eylemsizliğin sonucunu görebiliyoruz.

Uluslararası Göç Örgütü Başkanı Eugenio Ambrosi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Akdeniz’de en az 100 can kaybına ilişkin rapor bildirildi. Bunlar, uluslararası hukuku ve en temel insani zorunlulukları koruyamayan politikaların insani sonuçlarıdır” ifadesini kullandı.

İBRAHİM KALIN’DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Uluslararası Göç Örgütü’nün Akdeniz’deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği açıklaması üzerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Kalın yaptığı açıklamada, “Kalbi ve vicdanı olmayan bir dünya sisteminin günah defterine yazılan kaçıncı cürümdür bu? İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli? Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen, insanlar değil insanlıktır” dedi.

“ULUSLARARASI HUKUKU KORUYAMAYAN POLİTİKALARIN İNSANİ SONUÇLARI”

Akdeniz’de en az 100 can kaybına ilişkin rapor bildirildiğini belirten Uluslararası Göç Örgütü Başkanı Eugenio Ambrosi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bunlar uluslararası hukuku ve en temel insani zorunlulukları koruyamayan politikaların insani sonuçlarıdır” ifadesini kullandı.

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