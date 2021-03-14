Akdeniz’de Yunanistan–Suudi Arabistan tatbikatı yarın başlıyor

Akdeniz'deki Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde Suudi Arabistan uçaklarının konuşlandığı açıklandı.

TATBİKAT İKİ HAFTA SÜRECEK

Girit ve Akdeniz Bölgesi'nin semalarında düzenlenecek tatbikat için Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri (ROYAL SAUDI AIR FORCE – RSAF) personel ve ekipmanlarının Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak üzere 13 Mart Cumartesi günü Girit adasında 115. Muharebe Kanadı'na taşınması tamamlandı.

BÜYÜKELÇİ ASKERİ ÜSSÜ ZİYARET ETTİ

Altı adet RSAF F-15C savaş uçağının SOUDA Hava Üssü'ne gelişini Suudi Arabistan'ın Atina'daki Büyükelçisi Dr. Saad Alammar’ da izledi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ortak eğitim tatbikatında, hava üstünlüğü, karada ve denizde hedefleri koruma ve saldırı, imha etme gibi senaryolar gerçekleştirilecek.

İki ülkenin Silahlı Kuvvetlerinin ortak eğitimi, Yunanistan ile Suudi Arabistan arasındaki ikili askeri işbirliğinin bir parçası olarak öne çıktığı açıklandı.