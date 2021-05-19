AKP’li Bülent Turan’dan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün sözlerine tepki

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, siyasi partilerin yarışını alternatif oluşması bakımından çok değerli bulduklarını ifade ederek şunları söyledi:

* İnsanlar eşleriyle, komşularıyla, iş ortaklarıyla farklı düşünüyorlar. Partiler de farklı düşünecek. 80 milyona tek bir parti olur mu?

* Demokrasinin varlığı muhalefetin olmasıyla kıymetlidir. Ancak bizim bayrağımız, devletimiz, milli güvenliğimiz, sınırlarımız gibi konularda hazır olmak durumundayız.

* Biz demokrasi içerisinde kavgaya, tartışmaya, polemiğe açığız. Ancak ülkemizin dışarıya karşı beraberliğini, birliğini korumakta da gayretliyiz.

“BU İFADEYİ REDDEDİYORUM”

Bülent Turan, şunları söyledi:

* Ama ne olursa olsun biz bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Sabah Amerikanın Dışişleri Sözcüsü, Cumhurbaşkanımıza, Yahudi düşmanı dedi. Çardak Meydanı’ndan bu ifadeyi reddediyorum.

* Biz zalimin düşmanıyız, mazlumun yanındayız. Biz meseleye, adamın dini ne milleti ne ırkı ne diye bakmayız. Sınırımıza bir sürü insan, mazlum geldi. Hangisinin kimliğine bakıp da ‘Sen hangi mezhepten ya da dindensin’ dedik. Biz Yahudi düşmanı falan değiliz.

* Ama biz Türkiye’nin bağıra bağıra söylediği Kudüs meselesinde tarafız. Zulmün karşısında, mazlumun yanındayız. Orada asla Filistin sorunu yok. Orada olan İsrail sorunudur. İsrail’in attığı terör adımlarıdır. Amerikanın ilgililerinin de bir intikam ruh ve anlayışıyla bu ifadeyi kullandığını düşünüyorum.

* Bundan iki, üç gün önce PKK’nın en büyük yetkililerinden bir tanesi, Suriye sorumlusu, Amerikalılarla toplantıya giderken öldürüldü biliyorsunuz.

* Acaba diyorum bu hadsiz, yersiz ithamı, iftirayı yaparken o sıkıntısının intikamını mı alıyor, siyasi kriz mi çıkarmak istiyorlar. ‘Siz benimle toplantıya gelen PKK’lıyı öldürürseniz, ben de sizi uluslararası alanda Yahudi düşmanı ilan ederim mi’ dersiniz.

* Amacı ne olursa olsun Türkiye yolunda yürümeye, büyümeye devam edecek. DHA