Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, üniversiteden istifa etti

Jack Ma ile Pekin hükümeti arasındaki gerilim dinmek bilmiyor… Çin’in denetleme kurumunu ve devlet bankalarını geçen yıl Ekim ayında eleştiren bir konuşma yapan ve o günden beri ülkede adeta istenmeyen adam ilan edilen Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, 6 yıl önce kurduğu saygın eğitim kurumu Hupan Üniversitesi’nin başkanlığından çekilme kararı aldı.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan ve konuyla ilgili bilgisi olan yetkililer, Çin hükümetinin Jack Ma’nın ülke genelindeki etkisini kırmak için bu istifaya zorladığını öne sürdü. Kabul edilmenin Harvard Üniversitesi’ne kabul edilmek kadar zor olduğu Hupan Üniversitesi’nin isminin ve eğitim düzeni ve müfredatının da değişeceği kaydedildi.

DONGLIN AKADEMİSİ’NE BENZETİLİYORDU

Jack Ma’nın memleketi Hangzhou’da kurulan üniversite sık sık uluslararası çapta başarı elde etmiş girişimci ve iş insanlarına eğitim verme imkanı tanıyordu.

Çinli yetkililer geçen ay Alibaba’ya tekelleşme hamleleri dolayısıyla 2.8 milyar dolar para cezası kesmiş ve o dönemden itibaren şirkette küçülme yaşanmıştı. Jack Ma’nın üniversite ile temasının kopmayacağını söyleyen bazı kaynaklar gelecek dönemlerde ünlü iş insanının eğitim verebileceğini de dile getirdi.

Financial Times’a konuşan bazı kaynaklar ise, Çin Komünist Partisi’nin Hupan Üniversitesi’ni modern zamanların Donglin Akademisi olarak gördüğünü söyledi. Donglin Akademisi, 17’nci yüzyılda alimlerin ve fikir insanlarının bir araya geldiği bir eğitim kurumuydu ve oradan çıkan düşüncelerin Ming Hanedanlığı’nı zayıflattığı düşünülüyor.

Jack Ma, 2015 yılında okulu açtığı zaman, “Hupan’ın 300 yıl daha devam etmesini istiyoruz” demişti. Hupan Üniversitesi’nin ismi geçen hafta internet sitesi ve sosyal medya hesabından değiştirilerek Hupan İnovasyon Merkezi olmuştu.

İlginizi Çekebilir Jack Ma ve Alibaba'nın zirveden rekor cezaya uzanan 6 aylık hikayesi

İlginizi Çekebilir Jack Ma'nın kapısında kuyruk oldular

İlginizi Çekebilir Jack Ma aylar sonra ortaya çıktı... Alibaba'nın hisseleri fırladı