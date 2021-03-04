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Aliyev’den Erdoğan’a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.

Güncellenme: 22:19, 04/03/2021
HaberlerDünya
Aliyev’den Erdoğan’a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Askeri helikopterin düşmesi sonucu Türk askerlerinin şehit olmasından son derece kederlendiğini belirten Aliyev, “Askeri helikopter kazasında Türk askerlerinin öldüğü haberine çok üzüldüm. Kendi ve Azerbaycan halkı adına sizlere, şehit askerlerin ailelerine ve akrabalarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:22:13,