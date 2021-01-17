Alkol vermeyen garsonu dövdü

St. Petersburg’da sarhoş bir adam bir kafeye alkol içmek için girdi. 22 yaşındaki garson kadın saat 23.00den sonra alkol satışının yasak olduğunu bu nedenle kendisine içki veremeyeceğini belirtti. Bunun üzerine sinirlenen 44 yaşındaki erkek genç kıza saldırdı. Saldırgan polis gelmeden olay yerinden kaçarken, darp edilen garson hastanede tedavi edildi.

AYNI KAFEYE YENİDEN GELDİ, GÖZALTINA ALINDI

Olaydan bir hafta sonra aynı kafeye gelen adam kafe çalışanları tarafından tanındı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis söz konusu kişiyi gözaltına aldı.