Alman Devlet Bakanı Braun: Türklere özel aşı gönderiyoruz

Alman özel yetkili Devlet Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, Almanya’daki Türkler ile aşı kampanyasının çok iyi gittiğini ve her gittiği aşı kampanyasında BioNTech aşıları gönderdiklerini belirtti. Braun, "Çin aşısı bir işe yaramaz" dedi.

ALI GÜLEN

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Alman Devlet Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Helge Braun, dün akşam Türk-Alman Sağlık Vakfı'nın verdiği yemekte, Türk iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri ile bir araya geldi. Prof. Dr. Yaşar Bilgin’in başındaki vakıfla etkinliklere katılan Braun, Türkler ile aşı kampanyaları yapıyor, dernek ve camileri dolaşıp aşı oranını artırmaya çalışıyor.

Corona nedeniyle gecikmeli düzenlenen Kurban Bayramı özel yemeğinde, ana konu yaklaşan seçimlerin dışında corona virüsü, ticaret savaşları, iklim değişikliği ile Almanya'nın bu alanlardaki mücadelesi oldu.

AŞI BİLİNCİ VAR

SÖZCÜ'ye konuşan Bakan Braun, son aylarda Türklerle sık sık bir araya geldiğini, camilerde, derneklerde aşı kampanyaları yaptığını belirtti. Braun, “Sevinerek söyleyeyim, Türk kökenlilerde aşılama oranları, Almanlar ile aynı. Yani bir aşı bilinci var. Biz bu tür toplantılara ya da kalabalık gruplara BioNTech aşısı gönderiyoruz. Çin aşısı maalesef bir işe yaramaz” dedi.

‘DELTA VARYANTINI İZLİYORUZ’

Braun, yemekte yaptığı konuşmada da, ülkede yaşayan herkes için gerekli miktarda aşının garantilendiğini, önümüzdeki bir haftanın Delta varyantında karar vermek için önemli olduğunu söyledi. Braun, “Bu bir haftada vaka, hastaneye yatış veya ağır geçen hastalık seyrine bakıp sonbahardaki tavrımızı netleştireceğiz. Çok önemli zamanlardan geçiyoruz. Sağlık altyapımızı buna hazırlamak çok önemliydi. Bunu başardık. Sağlık sistemi bu salgını kaldırabildi. Şimdi Delta varyantının sistemi zorlayıp zorlayamayacağı belli olacak“ dedi.

SEÇİMDE YENİ BAŞBAKAN FAKTÖRÜ

26 Eylül'de yapılacak genel seçimlere de değinen Braun, “Bu seçimler çok özel. Çünkü çok şey etkili olacak. Yeni Başbakan belirlenecek. Salgın, Almanya'yı vuran sel, iklim değişikliği ve ticaret savaşlarında Avrupa'nın sağlam durabilmesi için özel çalışmalarım oldu. Bir dönem daha deneyeceğim. Dijitalleşme konusunda da gerekli yatırımları yapıyoruz” diye konuştu.