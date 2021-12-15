Alman mahkemesi 2019’daki suikastı için karar verdi
Alman mahkemesi, Gürcistan vatandaşı etnik Çeçen Tornike Khangoshvili'nin 2019'da Berlin'in merkezindeki bir parkta gündüz vakti infaz edilmesiyle ilgili davanın karar celsesinde Rus Vadim Krasikov'u Moskova'nın emriyle cinayet işlemekten suçlu bularak ömür boyu hapse mahkum etti.
Olayın maktulü Khangoshvili, Çeçenistan’ın Rusya’dan ayrılması için 2000’lerdeki İkinci Çeçen Savaşı’nda Çeçen ayrılıkçılarla birlikte savaşmıştı.
Yargıç Olaf Arnoldi, “En geç 2019 Haziran ayında, Rusya Federasyonu’nun merkezi hükümetine bağlı devlet organları Tornike Khangoshvili’nin Berlin’de infaz edilmesi kararını verdi” diye açıkladı.
Almanya’da sürgünde yaşayan Khangoshvili, 2019’un Ağustos ayında güpegündüz Glock marka tabancayla yakın mesafeden yapılan üç kurşunla öldürülmüştü.
Rus haber ajansı TASS’ın haberine göreyse Berlin’deki Rus büyükelçiliği mahkeme kararının “objektif olmadığını, siyasi motifli olduğunu” belirtti.