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Alman medyasında şok: Ünlü gazetenin yayın yönetmenine taciz iddiası

Almanya'nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild'de taciz ve zorbalık şoku yaşanıyor... Merkel yönetimine sert muhalefet yapan Bild'in yayın yönetmeni Julian Reichelt'in yanında çalışan en az 6 kişiyi taciz ettiği ve sözle hakaret ettiği öne sürüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:57, 15/03/2021
HaberlerDünya
Alman medyasında şok: Ünlü gazetenin yayın yönetmenine taciz iddiası

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild’in 40 yaşındaki yayın yönetmeni Julian Reichelt, hakkında çıkan taciz, baskı ve zorbalık iddiaları üzerine ücretsiz izne çıkarıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve hükümetine sert muhalefet yapan Bild’in yayın yönetmeninin yanında çalışan ve aralarında kadın gazetecilerin de olduğu en az 6 çalışanı taciz ettiği ve zorbalık yaptığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Reichelt, bu iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, “Bild’i sevmeyen ve bizim inandığımız bütün değerlere karşı oldukları için beni yok etmek isteyenlere karşı savaşacağım” dedi.

Bild’in yayın yönetmeni Reichelt (mavi ceketli) Merkel yönetimine sert muhalefet yapan isimlerin başında geliyordu.

Günlük tirajı 1.2 milyon olan ve internet sitesine aylık yaklaşık 25 milyon ziyaretçinin geldiği Bild’in başına 2018 yılında getirilen Reichelt dış haberler muhabiri olarak ünlendikten sonra televizyon programları yapmıştı. Bild’in bağlı olduğu Axel Springer grubu Reichelt ile ilgili soruşturma başlatırken kurum bir açıklama yaptı.

Axel Springer grubu, “İddialar, ipuçları ve kanıtlar ile bağlantı bulmaya çalışıyoruz ama şu an bir kanıt yok. Bizim işimizde sadece iddialara göre yargıya varamayız” açıklamasını yaptı.

Reichelt hafta sonu yaptığı açıklamada soruşturmaya engel olmamak için izne çıktığını söyledi. Reichelt’in yerine Bild’i, gazetenin pazar edisyonunun yayın yönetmeni Alexandra Würzbach yönetecek.

Yayınlanma Tarihi:10:56,