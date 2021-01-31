Alman ordusundan Portekiz’e tıbbi destek

Corona virüsü salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Almanya Savunma Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren Portekiz’e tıbbi destek verecek. Hastane personelinin yaklaşık yüzde 70’i corona virüsü ile enfekte olan Portekiz'de, yoğun bakım servislerindeki yatakların ise neredeyse tamamı doldu.

Almanya ordusunun gelecek haftadan itibaren Portekiz'e yardım uçuşlarına başlaması planlanırken, uçaklarda yardım malzemelerinin yanı sıra uzman personellerinde yer alacağı aktarıldı. Almanya'dan 27 doktor ve sağlık personelinin 3 hafta boyunca Portekiz'de görev alması bekleniyor.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Portekiz’de salgındaki son durumun “çok kötü” olduğunu ve İngiltere’den gelen daha bulaşıcı virüs türü nedeni ile Portekiz'in kötü bir şekilde etkilendiğini itiraf etmişti.

Portekiz hükümeti, ise geçtiğimiz hafta sonu Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’den yardım istemişti.

Portekiz'de toplam vaka sayısı 720 bin 516'ya, toplam can kaybı 12 bin 482'ye ulaştı. (İHA)

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