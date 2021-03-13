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Alman polisi Türk yolcunun sütyenine gizlediği binlerce euro paraya el koydu

Almanya'nın Stuttgart Havalimanı'ndan Türkiye'ye çıkış yapmak üzere kontrol noktasında 36 bin euro ile yakalanan Türk kadının parasına el konuldu. Paranın 23 bin 400 euro'luk kısmının yolcunun sütyeninden çıkması Alman polisleri şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:38, 13/03/2021
HaberlerDünya
Alman polisi Türk yolcunun sütyenine gizlediği binlerce euro paraya el koydu

Federal Polis Müfettişliği tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta Stuttgart Havalimanı’ndan Türkiye’ye gitmek isteyen 60 yaşındaki Türk asıllı bir kadına hava güvenlik kontrol noktasında yapılan aramada toplam 36 bin 600 euro nakit para tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Federal polis yaptığı açıklamada, “Paranın 23 bin 400 euro’su sütyene dikili halde ele geçirilmiştir. Şaşkınlık içinde gerçekleştirilen aramada kadın yolcuya ait geriye kalan 13 bin euro nakit para el bagajından çıktı. Toplam 36 bin euro’ya el konularak gümrüğe teslim edildi” denildi.

Federal polis, nakit beyan edilmemesi, üçüncü bir ülkeye giriş ve çıkışlarda 10 bin euro’nun üzerindeki gümrüğe bildirilmeyen her türlü nakit paraya el konulmasının genel bir kural olduğunu ifade etti.

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