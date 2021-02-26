Alman Sağlık Bakanı Spahn aşıda bilançoyu açıkladı: 5.7 milyon doz yapıldı

Almanya’da Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler corona virüsü salgınındaki son duruma ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn açıklamasında, aşılama kampanyasının ilk başarıyı gösterdiğini, salgının yaşlılar arasında yayılma riskinin önemli ölçüde azaldığını belirtti. Bakan Spahn, “Birçok eyalette 80 yaşın üzerindeki kişilerin çoğu aşılandı. Federal hükümet, tüm doktorların muayenehanelerinde corona aşısını uygulamalarına izin verecek bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar eyaletlere yaklaşık 11 milyon aşı dozu ulaştırılmış olacak” dedi.

“Şu ana kadar yaklaşık 5.7 milyon aşı yapıldı” diyen Spahn, “Aşı kampanyasının hızlanması için gerekli siparişler yapıldı” şeklinde konuştu.

GENÇLER ARASINDA ARTIYOR



Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler da aşılama kampanyasının ve uygulanan tedbirlerin etkisini gösterdiğini ifade etti. Wieler gençler arasında enfeksiyon sayısının arttığını vurgulayarak üçüncü bir dalga ihtimalinin de bulunduğunu belirtti. 80 yaş üstü gruptaki vaka sayısının azaldığını kaydeden Wieler, “Ne yazık ki birkaç gündür genel vaka sayısının daha fazla düşmediğini görüyoruz, durgunlaşma var” diyerek ilk olarak İngiltere’de görülen “B.1.1.7” mutasyonunun ülkede hızla yayıldığına dikkat çekti.

ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI



Mutasyonun tüm yaş grupları için tehlikeli ve önemli ölçüde daha bulaşıcı olduğunu belirten Weiler, “Bu nedenle önlemlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız, aksi takdirde üçüncü dalgaya yöneliriz” dedi. Wieler, “Hepimiz günlük hayatımızı geri istiyoruz. Bunu ancak vaka sayısını kalıcı olarak azaltırsak başarabiliriz” şeklinde konuştu.

Almanya’da son 24 saatte 9 bin 997 corona virüsü vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 684'e yükseldi. Son 24 saatte 394 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı ise 69 bin 519’a ulaştı.