Alman turistlere seyahat serbestisi: İlk hedef Akdeniz

Alman hükümeti ile turizmciler, aynı noktada buluştu, bu yaz Akdeniz ve Türkiye'ye büyük akın olacak. Alman Seyahet Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, “Paskalya'da insanların tatil arzularını test edeceğiz ve buradaki gelişmeleri göreceğiz. Mayıstan itibaren yurt dışı seyahatlerı artacak ve özellikle yazın yeniden seyahat iştahı patlayacak” dedi.

HÜKÜMET DE AYNI GÖRÜŞTE

Alman hükümetinin turizmden sorumlu müsteşarı Thomas Bareiss (CDU) da, Reuters’a verdiği röportajda, “Yazın bir patlama yaşanacağına inanıyoruz. Elbette 2021 halen kriz yılı olacak ama umutlar yaz ve yılın ikinci yarısına yönelik” açıklaması yaptı.

Almanların büyük özlemle beklediği ilk seyahatlerin Avrupa içinde ve özellikle Akdeniz'de gerçekleşeceği belirtiliyor. Ardından uzak ülkeler gelecek. Alman turizm devi TUI de, turizm müsteşarının açıklamasının umut verici olduğunu ve bunun tüm turizm sektörünü baştan sona olumlu etkileyeceğini belirtti.

TUI: İLK HEDEF AKDENİZ

TUI'den yapılan açıklamada, “Analizlerimiz, bu zorlu süreçten sonra turizm iştahının çok arttığını gösteriyor. En önemli turizm destinasyonları klasikler olacak. Yani Türkiye, Yunanistan, İspanya. İlaveten Portekiz ve Kıbrıs. Yani önce Akdeniz” denildi. Şimdiden Akdeniz ülkelerindeki rezervasyonların yapılabileceği ve temmuz-ağustosta büyük doluluk oranlarına ulaşılabileceği belirtiliyor.